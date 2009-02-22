Толоконников Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоконников Юрий Иванович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

14.09.1949

Дата смерти

22.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1949

Отец: Толоконников Иван Трофимович

Мать: Мария Арсентьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.02.2009
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russian Federation
г. Москва, Россия
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