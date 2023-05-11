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Макаров Ефим Константинович

Место рождения

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.10.1903

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903

Отец: Макаров Константин Васильевич

Мать: Макарова (Васильева) Анна Степановна

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Плотник
Образование
Неизвестно
2 класса
Рождение ребёнка
1925

Сын: Макаров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.09.1928

Сын: Макаров Вениамин Ефимович

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

Военная служба
16.12.1942
Смерть
?.03.1943

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