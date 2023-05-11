Макаров Ефим Константинович
Место рождения
Дата рождения10.10.1903
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Образование
Неизвестно
2 класса
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.09.1928
Сын: Макаров Вениамин Ефимович
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
Военная служба
16.12.1942
Смерть
?.03.1943