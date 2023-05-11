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Макарова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

27.02.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
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Место
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Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Макаров Иван Ефимович

Отец ребёнка: Макаров Ефим Константинович

Рождение ребёнка
26.09.1928

Сын: Макаров Вениамин Ефимович

Отец ребёнка: Макаров Ефим Константинович

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Ефим Константинович

Награда
08.08.1946
Награждена медалью ''За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.''
Награда
08.08.1946
Награждена медалью '' За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. ''
Смерть
27.02.1969
Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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