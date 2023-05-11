Макарова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти27.02.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Макаров Ефим Константинович
Рождение ребёнка
26.09.1928
Сын: Макаров Вениамин Ефимович
Отец ребёнка: Макаров Ефим Константинович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Ефим Константинович
Награда
08.08.1946
Награждена медалью ''За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.''
Награда
08.08.1946
Награждена медалью '' За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. ''
Смерть
27.02.1969