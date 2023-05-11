Макарова (Васильева) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Васильева) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Васильев Степан Никитич

Мать: Васильева (Васильева) Агафья Марковна

Бракосочетание
21.07.1902

Муж: Макаров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Макаров Ефим Константинович

Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1908

Сын: Макаров Семён Константинович

Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич

Рождение ребёнка
16.01.1911

Дочь: (Макарова) Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич

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