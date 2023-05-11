Макарова (Васильева) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
21.07.1902
Рождение ребёнка
10.10.1903
Сын: Макаров Ефим Константинович
Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич
Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1908
Сын: Макаров Семён Константинович
Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1911
Дочь: (Макарова) Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Макаров Константин Васильевич