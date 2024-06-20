Бетремеева (Караулова) Агафия Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1908
Дата смерти24.06.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1908
Отец: Караулов Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бетремеев Владимир Корнеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бетремеев Алексей Корнеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
24.06.1976
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область