Бетремеева (Караулова) Агафия Исаевна 23.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетремеева (Караулова) Агафия Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1908

Дата смерти

24.06.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1908

Отец: Караулов Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетремеев Владимир Корнеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетремеев Алексей Корнеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
24.06.1976
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

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