Бетремеев Карней Александрович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетремеев Карней Александрович

Место рождения

Дубовица, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовица, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
возможно, 1902
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетремеев Владимир Карнеевич

Мать ребёнка: Бетремеева (Караулова) Агафия Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетремеев Алексей Карнеевич

Мать ребёнка: Бетремеева (Караулова) Агафия Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бетремеева (Караулова) Агафия Исаевна

Военная служба
05.07.1941
477 стрелковый полк; 121 сп; 18 азсп; 44 ск; 64 сд 44 ск
Смерть
?.12.1941
Пропал без вести

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