Бетремеев Карней Александрович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
возможно, 1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бетремеев Владимир Карнеевич
Мать ребёнка: Бетремеева (Караулова) Агафия Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бетремеев Алексей Карнеевич
Мать ребёнка: Бетремеева (Караулова) Агафия Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
05.07.1941
477 стрелковый полк; 121 сп; 18 азсп; 44 ск; 64 сд 44 ск
Смерть
?.12.1941
Пропал без вести