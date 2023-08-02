Алмазова (Понафидина) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмазова (Понафидина) Варвара Петровна

Место рождения

деревня Нестерово, координаты 56.7023, 34.8590

Дата рождения

01.12.1869 ст.

Дата смерти

23.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869 ст.

Отец: Понафидин Пётр Захарович

Мать: Понафидина Юлия Филиповна

деревня Нестерово, координаты 56.7023, 34.8590
Рождение ребёнка
24.12.1907 ст.

Дочь: Кобозева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Алмазов Владимир Александрович

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алмазов Владимир Александрович

Москва
Смерть
23.03.1960
Москва
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