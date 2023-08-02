Алмазова (Понафидина) Варвара Петровна
Место рождениядеревня Нестерово, координаты 56.7023, 34.8590
Дата рождения01.12.1869 ст.
Дата смерти23.03.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869 ст.
деревня Нестерово, координаты 56.7023, 34.8590
Рождение ребёнка
24.12.1907 ст.
Дочь: Кобозева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Алмазов Владимир Александрович
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Москва
Смерть
23.03.1960
Москва