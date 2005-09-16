Кобозева (Алмазова) Татьяна Владимировна
Место рожденияМосква
Дата рождения24.12.1907 ст.
Дата смерти16.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1907 ст.
Москва
Рождение ребёнка
16.05.1939
Дочь: Кобозева Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Кобозев Андрей Петрович
Москва
Рождение ребёнка
16.09.1945
Отец ребёнка: Кобозев Андрей Петрович
Москва
Бракосочетание
29.09.1945
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.09.2005
Москва