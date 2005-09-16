Кобозева (Алмазова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева (Алмазова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Москва

Дата рождения

24.12.1907 ст.

Дата смерти

16.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1907 ст.

Отец: Алмазов Владимир Александрович

Мать: Алмазова Варвара Петровна

Москва
Рождение ребёнка
16.05.1939

Дочь: Кобозева Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Кобозев Андрей Петрович

Москва
Рождение ребёнка
16.09.1945

Сын: Кобозев Игорь Андреевич

Отец ребёнка: Кобозев Андрей Петрович

Москва
Бракосочетание
29.09.1945

Муж: Кобозев Андрей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.09.2005
Москва
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