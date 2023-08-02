Понафидина Юлия Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филип
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Понафидин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Понафидин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.
Дочь: Алмазова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Понафидин Пётр Захарович
деревня Нестерово, координаты 56.7023, 34.8590
Смерть
Неизвестно