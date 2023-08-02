Понафидина Юлия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонафидина Юлия Филиповна

Понафидина Юлия Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Понафидин Захар Петрович

Отец ребёнка: Понафидин Пётр Захарович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Понафидин Захар Петрович

Отец ребёнка: Понафидин Пётр Захарович

Рождение ребёнка
01.12.1869 ст.

Дочь: Алмазова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Понафидин Пётр Захарович

деревня Нестерово, координаты 56.7023, 34.8590
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close