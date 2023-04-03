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Шиванко Михаил

Место рождения

Среднебелая

Дата рождения

01.11.1915

Дата смерти

13.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1915

Отец: Шиванко Кондрат

Мать: Шиванко (Шатунова) Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиванко (Едокимова) Серафима

Рождение ребёнка
05.02.1942

Сын: Шиванко Борис

Мать ребёнка: Шиванко (Едокимова) Серафима

Сита, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.12.1945

Сын: Шиванко Юрий

Мать ребёнка: Шиванко (Едокимова) Серафима

Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
13.04.1994
Сита, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сита, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

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