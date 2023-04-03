Шиванко Михаил
Место рожденияСреднебелая
Дата рождения01.11.1915
Дата смерти13.04.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1915
Отец: Шиванко Кондрат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1942
Сын: Шиванко Борис
Мать ребёнка: Шиванко (Едокимова) Серафима
Рождение ребёнка
16.12.1945
Сын: Шиванко Юрий
Мать ребёнка: Шиванко (Едокимова) Серафима
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
13.04.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно