Шиванко (Шатунова) Аграфена
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатунов Иван
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
07.11.1906
Сын: Шиванко Василий
Отец ребёнка: Шиванко Кондрат
Среднебелая
Рождение ребёнка
17.04.1911
Дочь: Перепелица Акулина (Нина)
Отец ребёнка: Шиванко Кондрат
Рождение ребёнка
01.11.1915
Сын: Шиванко Михаил
Отец ребёнка: Шиванко Кондрат
Среднебелая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиванко Александр
Отец ребёнка: Шиванко Кондрат
Смерть
Неизвестно
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край