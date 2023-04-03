Шиванко (Шатунова) Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиванко (Шатунова) Аграфена

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатунов Иван

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
07.11.1906

Сын: Шиванко Василий

Отец ребёнка: Шиванко Кондрат

Среднебелая
Рождение ребёнка
17.04.1911

Дочь: Перепелица Акулина (Нина)

Отец ребёнка: Шиванко Кондрат

Рождение ребёнка
01.11.1915

Сын: Шиванко Михаил

Отец ребёнка: Шиванко Кондрат

Среднебелая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиванко Александр

Отец ребёнка: Шиванко Кондрат

Смерть
Неизвестно
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край