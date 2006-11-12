Шиванко (Едокимова) Серафима
Место рожденияМосква
Дата рождения13.07.1921
Дата смерти12.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шиванко Михаил
Рождение ребёнка
05.02.1942
Сын: Шиванко Борис
Отец ребёнка: Шиванко Михаил
Рождение ребёнка
16.12.1945
Сын: Шиванко Юрий
Отец ребёнка: Шиванко Михаил
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
12.11.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость