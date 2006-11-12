Шиванко (Едокимова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиванко (Едокимова) Серафима

Место рождения

Москва

Дата рождения

13.07.1921

Дата смерти

12.11.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиванко Михаил

Рождение ребёнка
05.02.1942

Сын: Шиванко Борис

Отец ребёнка: Шиванко Михаил

Сита, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.12.1945

Сын: Шиванко Юрий

Отец ребёнка: Шиванко Михаил

Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
12.11.2006
Сита, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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