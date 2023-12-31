Крупин Кирилл Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупин Кирилл Игнатьев

Крупин Кирилл Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 или 1896

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 или 1896

Отец: Крупин Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1922

Сын: Крупин Павел Кириллович

Мать ребёнка: Крупина Анна Александровна

Вятская губерния, Котельнического уезда, Петровской волости, д. Анчижата
Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Крупин Василий Кириллович

Мать ребёнка: Крупина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Крупина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупина неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупина Анна Александровна

Смерть
23.03.1942
Кировская обл., Даровской район, д. Анчижата
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close