Крупин Кирилл Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 или 1896
Дата смерти23.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895 или 1896
Отец: Крупин Игнатий
Рождение ребёнка
31.05.1922
Мать ребёнка: Крупина Анна Александровна
Вятская губерния, Котельнического уезда, Петровской волости, д. Анчижата
Рождение ребёнка
До 1922
Сын: Крупин Василий Кириллович
Мать ребёнка: Крупина Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Крупина Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупина неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1942
Кировская обл., Даровской район, д. Анчижата