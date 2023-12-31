Крупина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.05.1922
Отец ребёнка: Крупин Кирилл Игнатьев
Вятская губерния, Котельнического уезда, Петровской волости, д. Анчижата
Рождение ребёнка
До 1922
Сын: Крупин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Крупин Кирилл Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Крупин Кирилл Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно