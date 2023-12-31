Крупина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1922

Сын: Крупин Павел Кириллович

Отец ребёнка: Крупин Кирилл Игнатьев

Вятская губерния, Котельнического уезда, Петровской волости, д. Анчижата
Рождение ребёнка
До 1922

Сын: Крупин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Крупин Кирилл Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Крупин Кирилл Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Кирилл Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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