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Крупин Павел Кириллович

Место рождения

Вятская губерния, Котельнического уезда, Петровской волости, д. Анчижата

Дата рождения

31.05.1922

Дата смерти

10.07.1965

Пол

Мужской

Отец

1895 или 1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1946 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1922

Отец: Крупин Кирилл Игнатьев

Мать: Крупина Анна Александровна

Вятская губерния, Котельнического уезда, Петровской волости, д. Анчижата
Бракосочетание
11.11.1944

Жена: Крупина Таисия Григорьевна

Кировская обл., Даровской район, Берёзовский сельсовет, д. Анчижата
Рождение ребёнка
24.03.1946

Сын: Крупин Николай Павлович

Мать ребёнка: Крупина Таисия Григорьевна

Кировская обл., Даровской район, д. Анчижата
В справке о рождении указа деревня Калиничи, а не Анчижата
Рождение ребёнка
29.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупина Таисия Григорьевна

Кировская обл., Даровской район, д.Анчижата
Рождение ребёнка
08.04.1952

Сын: Крупин Виталий Павлович

Мать ребёнка: Крупина Таисия Григорьевна

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
25.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупина Таисия Григорьевна

Свердловская обл., г. Серов
Смерть
10.07.1965
Свердловская обл., г. Серов
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