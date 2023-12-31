Крупин Павел Кириллович
Место рожденияВятская губерния, Котельнического уезда, Петровской волости, д. Анчижата
Дата рождения31.05.1922
Дата смерти10.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1922
Отец: Крупин Кирилл Игнатьев
Вятская губерния, Котельнического уезда, Петровской волости, д. Анчижата
Бракосочетание
11.11.1944
Кировская обл., Даровской район, Берёзовский сельсовет, д. Анчижата
Рождение ребёнка
24.03.1946
Мать ребёнка: Крупина Таисия Григорьевна
Кировская обл., Даровской район, д. Анчижата
В справке о рождении указа деревня Калиничи, а не Анчижата
Рождение ребёнка
29.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупина Таисия Григорьевна
Кировская обл., Даровской район, д.Анчижата
Рождение ребёнка
08.04.1952
Мать ребёнка: Крупина Таисия Григорьевна
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
25.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупина Таисия Григорьевна
Свердловская обл., г. Серов
Смерть
10.07.1965
Свердловская обл., г. Серов