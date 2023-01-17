Волков Терентий Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1812
Крещение
18.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Феофилактовна
Рождение ребёнка
?.12.1833
Мать ребёнка: Волкова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Васса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно