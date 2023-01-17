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Волков Терентий Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.04.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1812

Отец: Волков Василий Александрович

Мать: Волкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1832

Сын: Волков Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Феофилактовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1833

Сын: Волков Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Волкова Васса

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Екатерина Феофилактовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Васса

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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