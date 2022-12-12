Волкова Евдокия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1801
Дочь: Сивинцова Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Рождение ребёнка
29.06.1804
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1807
Дочь: Домника Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Рождение ребёнка
11.06.1809
Сын: Волков Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Рождение ребёнка
13.04.1812
Сын: Волков Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Волков Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858