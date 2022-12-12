Волкова Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Евдокия Максимовна

Волкова Евдокия Максимовна

avatar

Место рождения

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазунино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1799

Муж: Волков Василий Александрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1801

Дочь: Сивинцова Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.06.1804

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1807

Дочь: Домника Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1809

Сын: Волков Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1812

Сын: Волков Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Волков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Волков Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close