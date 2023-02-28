Сивинцова (Волкова) Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова (Волкова) Анисия Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1801

Отец: Волков Василий Александрович

Мать: Волкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1821

Муж: Сивинцов Андрей Миронович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сивинцов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Волочугина Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сивинцов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1847

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Вдовы Ирины Климовских дочь девка Стефанида
Смерть
Неизвестно
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