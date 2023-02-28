Сивинцова (Волкова) Анисия Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1801
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Волочугина Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сивинцов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович
Рождение ребёнка
22.01.1847
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Сивинцов Андрей Миронович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Вдовы Ирины Климовских дочь девка Стефанида
Смерть
Неизвестно