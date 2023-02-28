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Волков Иван Терентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.12.1833

Дата смерти

14.10.1848

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1833

Отец: Волков Терентий Васильевич

Мать: Волкова Васса

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.10.1848
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
Похороны
16.10.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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