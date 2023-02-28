Волков Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рождения?.12.1833
Дата смерти14.10.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1833
Отец: Волков Терентий Васильевич
Мать: Волкова Васса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1848
Причина смерти: Горячкой
Похороны
16.10.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя