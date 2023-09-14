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Чертенко Степан Петрович

Место рождения

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1817

Сын: Чертенко Козьма Степанович

Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чертенко Матвей Степанович

Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Христина Степановна

Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1833

Сын: Чертенко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
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