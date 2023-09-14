Чертенко Степан Петрович
Место рождениятерны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Дата рождения1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чертенко Козьма Степанович
Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чертенко Матвей Степанович
Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Христина Степановна
Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Чертенко Анна Степановна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine