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Чертенко Михаил Петрович

Место рождения

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

1833

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Чертенко Степан Петрович

Мать: Чертенко Анна Степановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Смерть
1840
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Похороны
Неизвестно
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
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