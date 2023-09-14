Чертенко Михаил Петрович
Место рождениятерны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Дата рождения1833
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Чертенко Степан Петрович
Мать: Чертенко Анна Степановна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Смерть
1840
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Похороны
Неизвестно
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine