Чертенко (Домарацкая) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертенко (Домарацкая) Анна Степановна

Место рождения

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1817

Сын: Чертенко Козьма Степанович

Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чертенко Матвей Степанович

Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Христина Степановна

Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1833

Сын: Чертенко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
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