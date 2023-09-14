Чертенко (Домарацкая) Анна Степановна
Место рождениятерны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Дата рождения1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1817
Сын: Чертенко Козьма Степанович
Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чертенко Матвей Степанович
Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Христина Степановна
Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Чертенко Степан Петрович
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine