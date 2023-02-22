Бубен Аксинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бубен Иосиф Исаакович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Бубен Иосиф Исаакович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Борисенко (Бубен) Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Бубен Иосиф Исаакович
Смерть
Неизвестно