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Бубен Аксинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Афанасий Иосифович

Отец ребёнка: Бубен Иосиф Исаакович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бубен Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Бубен Иосиф Исаакович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Борисенко (Бубен) Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Бубен Иосиф Исаакович

Смерть
Неизвестно

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