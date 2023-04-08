Борисенко (Бубен) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко (Бубен) Елизавета Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бубен Иосиф Исаакович

Мать: Бубен Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Борисенко Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Борисенко Роман

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Борисенко Ольга Романовна

Отец ребёнка: Борисенко Роман

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Борисенко Мария Романовна

Отец ребёнка: Борисенко Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенко Роман

Смерть
Неизвестно
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