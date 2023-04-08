Борисенко (Бубен) Елизавета Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бубен Иосиф Исаакович
Мать: Бубен Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Борисенко Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Борисенко Роман
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Борисенко Ольга Романовна
Отец ребёнка: Борисенко Роман
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Борисенко Мария Романовна
Отец ребёнка: Борисенко Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисенко Роман
Смерть
Неизвестно