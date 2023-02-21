Бубен Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бубен Иосиф Исаакович
Мать: Бубен Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
14.01.1919
Мать ребёнка: Бубен Надежда Григорьевна
Гурины, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубен Параскева Владимировна
Мать ребёнка: Бубен Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубен Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Бубен Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно