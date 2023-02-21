Бубен Владимир Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубен Владимир Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бубен Иосиф Исаакович

Мать: Бубен Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1919

Сын: Бубен Федор Владимирович

Мать ребёнка: Бубен Надежда Григорьевна

Гурины, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубен Параскева Владимировна

Мать ребёнка: Бубен Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Бубен Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубен Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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