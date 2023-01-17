Ларшина Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти?.09.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ларшина Капитолина Григорьевна
Отец ребёнка: Ларшин Григорий Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Ларшина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Ларшин Григорий Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Ларшин Михаил Григориевич
Отец ребёнка: Ларшин Григорий Федосеевич
Место жительства
1883
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
?.09.1919