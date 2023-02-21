Ларшин Григорий Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларшин Григорий Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

?.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Ларшин Федосей Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ларшина Капитолина Григорьевна

Мать ребёнка: Ларшина Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Ларшина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Ларшина Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Ларшин Михаил Григориевич

Мать ребёнка: Ларшина Екатерина Иосифовна

Место жительства
1883
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
?.09.1919
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