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Ларшин Михаил Григориевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Ларшин Григорий Федосеевич

Мать: Ларшина Екатерина Иосифовна

Место жительства
1883
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.09.1900

Дочь: Ларшина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Ларшина Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 17.02.1902

Сын: Ларшин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ларшина Клавдия Васильевна

Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.11.1904

Сын: Ларшин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ларшина Клавдия Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Ларшин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Ларшина Клавдия Васильевна

Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларшина Клавдия Васильевна

Смерть
1919
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