Ларшин Михаил Григориевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Место жительства
1883
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.09.1900
Дочь: Ларшина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Ларшина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 17.02.1902
Мать ребёнка: Ларшина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1904
Сын: Ларшин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ларшина Клавдия Васильевна
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Ларшин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Ларшина Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919