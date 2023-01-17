Балдин Никифор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Балдин Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Балдин Феодот Никифорович
Мать ребёнка: Балдина Акулина
Место жительства
1812
Причислены по указу Оренбургской казенной палаты Исполеных Выхитцов 1812 года
Смерть
1831
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область