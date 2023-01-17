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Балдин Никифор Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Балдин Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Балдин Феодот Никифорович

Мать ребёнка: Балдина Акулина

Место жительства
1812
Причислены по указу Оренбургской казенной палаты Исполеных Выхитцов 1812 года
Смерть
1831
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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