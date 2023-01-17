Захарова (Пьянкова) Наталья Филиповна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти03.10.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1868 ст.
Отец ребёнка: Захаров Павел Давыдович
Рождение ребёнка
07.11.1871 ст.
Дочь: Матрена Павловна
Отец ребёнка: Захаров Павел Давыдович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Захаров Павел Давыдович
Рождение ребёнка
18.03.1875 ст.
Отец ребёнка: Захаров Павел Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1875
Причина смерти: убита