Захарова (Пьянкова) Наталья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Пьянкова) Наталья Филиповна

Захарова (Пьянкова) Наталья Филиповна

avatar

Место рождения

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

03.10.1875

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.10.1868 ст.

Сын: Захаров Андрей Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1871 ст.

Дочь: Матрена Павловна

Отец ребёнка: Захаров Павел Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Захаров Павел Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1875 ст.

Сын: Захаров Иван Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Павел Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
03.10.1875
Причина смерти: убита
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close