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Захаров Иван Павлович

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

18.03.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1875 ст.

Отец: Захаров Павел Давыдович

Мать: Захарова (Пьянкова) Наталья Филиповна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
30.10.1906 ст.

Жена: Захарова (Чудинова) Татьяна Павловна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
u226o4d466s_353 | Поручители Петр Андреевич Шундеев . о невесте: Егор Павлович Захаров и Николай Сидорович Шиховцев.
Рождение ребёнка
26.10.1907 ст.

Сын: Захаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Захарова (Чудинова) Татьяна Павловна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Смерть
Неизвестно

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