Захаров Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения18.03.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1875 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1906 ст.
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
u226o4d466s_353 | Поручители Петр Андреевич Шундеев . о невесте: Егор Павлович Захаров и Николай Сидорович Шиховцев.
Рождение ребёнка
26.10.1907 ст.
Мать ребёнка: Захарова (Чудинова) Татьяна Павловна
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Смерть
Неизвестно