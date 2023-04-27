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von Dhaun Johann IV

Место рождения

Of,Dhaun,Rheinland,Prussia

Дата рождения

Около 1409

Дата смерти

30.06.1476

Пол

Мужской

Отец

Около 1371 г.р.

Мать

Около 1389 г.р.

Жена

1416 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1409

Отец: von Dhaun Johann III

Мать: von Kyrburg (von Kyrburg) Adelheid

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1432

Жена: zu Dhaun und Kyrburg (von Hanau) Elisabeth

Рождение ребёнка
Между 10.01.1436 и 09.01.1437

Дочь: von Dhaun-Kyrburg (zu Dhaun und Kyrburg) Walpurgis Reingrafin

Мать ребёнка: zu Dhaun und Kyrburg (von Hanau) Elisabeth

Смерть
30.06.1476

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