von Dhaun Johann IV
Место рожденияOf,Dhaun,Rheinland,Prussia
Дата рожденияОколо 1409
Дата смерти30.06.1476
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1409
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1432
Рождение ребёнка
Между 10.01.1436 и 09.01.1437
Дочь: von Dhaun-Kyrburg (zu Dhaun und Kyrburg) Walpurgis Reingrafin
Мать ребёнка: zu Dhaun und Kyrburg (von Hanau) Elisabeth
Смерть
30.06.1476