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von Dhaun-Kyrburg (zu Dhaun und Kyrburg) Walpurgis Reingrafin

Место рождения

Kyrburg,Rheinland,,Prussia

Дата рождения

Между 10.01.1436 и 09.01.1437

Дата смерти

28.09.1493

Пол

Женский

Отец

Около 1409 г.р.

Мать

1416 г.р.

Муж

Около 1432 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 10.01.1436 и 09.01.1437

Отец: von Dhaun Johann IV

Мать: zu Dhaun und Kyrburg (von Hanau) Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1457

Муж: von Solms-Hohensolms-Lich Kuno Graf

Рождение ребёнка
15.08.1468

Сын: von Solms-Lich Philipp

Отец ребёнка: von Solms-Hohensolms-Lich Kuno Graf

Похороны
Между 10.01.1493 и 09.01.1494
Смерть
28.09.1493

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