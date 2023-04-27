von Dhaun-Kyrburg (zu Dhaun und Kyrburg) Walpurgis Reingrafin
Место рожденияKyrburg,Rheinland,,Prussia
Дата рожденияМежду 10.01.1436 и 09.01.1437
Дата смерти28.09.1493
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 10.01.1436 и 09.01.1437
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1457
Рождение ребёнка
15.08.1468
Отец ребёнка: von Solms-Hohensolms-Lich Kuno Graf
Похороны
Между 10.01.1493 и 09.01.1494
Смерть
28.09.1493