Портнова (Сидорова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1927
Дата смерти09.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1927
Бракосочетание
07.03.1951
Рождение ребёнка
31.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Портнов Григорий Васильевич
Курессааре, Saaremaa vald, Saare maakond
Смерть
09.04.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область