Портнова (Сидорова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова (Сидорова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

12.06.1927

Дата смерти

09.04.2002

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Между 1905 и 1905 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1927

Отец: Сидоров Василий Тимофеевич

Мать: Сидорова Мария Филипповна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
07.03.1951

Муж: Портнов Григорий Васильевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Портнов Григорий Васильевич

Курессааре, Saaremaa vald, Saare maakond
Смерть
09.04.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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