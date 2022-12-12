Сидорова (Гордеева) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 02.06.1905 и 26.06.1905
Дата смерти07.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.06.1905 и 26.06.1905
Отец: Гордеев Филипп
Мать: Гордеева Ольга
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
20.09.1923
Сын: Сидоров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сидоров Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.06.1927
Дочь: Портнова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.02.1955
Сын: Сидоров Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Сидоров Владимир Васильевич
Смерть
07.02.1979