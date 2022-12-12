Сидорова (Гордеева) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Гордеева) Мария Филипповна

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

Между 02.06.1905 и 26.06.1905

Дата смерти

07.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 02.06.1905 и 26.06.1905

Отец: Гордеев Филипп

Мать: Гордеева Ольга

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
1922

Муж: Сидоров Василий Тимофеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1923

Сын: Сидоров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Тимофеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.06.1927

Дочь: Портнова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Тимофеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1955

Сын: Сидоров Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Сидоров Владимир Васильевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
07.02.1979
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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