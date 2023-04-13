Селезнева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

05.10.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1809

Муж: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Селезнев Василий Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Зайцева (Селезнева) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Смерть
05.10.1833
Причина смерти: чахотка | ГАЗО Святодуховский молитвенный дом

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