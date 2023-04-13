Селезнева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти05.10.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
1809
Сын: Селезнев Василий Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Зайцева (Селезнева) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Смерть
05.10.1833
Причина смерти: чахотка | ГАЗО Святодуховский молитвенный дом