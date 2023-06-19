Зайцева (Селезнева) Агафья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Селезнев Петр Федорович
Мать: Селезнева Татьяна
Бракосочетание
13.01.1836
Рождение ребёнка
01.04.1837
Отец ребёнка: Зайцев Федор Петрович
Рождение ребёнка
03.01.1842
Отец ребёнка: Зайцев Федор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно