Зайцева (Селезнева) Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Селезнева) Агафья Петровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Селезнева Татьяна

Бракосочетание
13.01.1836

Муж: Зайцев Федор Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1837

Сын: Зайцев Семен Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Петрович

Рождение ребёнка
03.01.1842

Сын: Зайцев Иван Федорович

Отец ребёнка: Зайцев Федор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно