Павленко (Стрельникова) Валентина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павленко (Стрельникова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Иван

Мать: Стрельникова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Лобызова) Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Лобызов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобызов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступка (Павленко) Оксана Валентиновна

Отец ребёнка: Павленко Валентин Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1967

Сын: Павленко Олег Влентинович

Отец ребёнка: Павленко Валентин Петрович

Смерть
Неизвестно

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