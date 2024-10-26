Павленко (Стрельникова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрельников Иван
Мать: Стрельникова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова (Лобызова) Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Лобызов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобызов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступка (Павленко) Оксана Валентиновна
Отец ребёнка: Павленко Валентин Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1967
Сын: Павленко Олег Влентинович
Отец ребёнка: Павленко Валентин Петрович
Смерть
Неизвестно