Павленко Валентин Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павленко Валентин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павленко Петр

Мать: Павленко Не помню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступка (Павленко) Оксана Валентиновна

Мать ребёнка: Павленко (Стрельникова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.1967

Сын: Павленко Олег Влентинович

Мать ребёнка: Павленко (Стрельникова) Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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