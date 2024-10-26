Павленко Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павленко Петр
Мать: Павленко Не помню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступка (Павленко) Оксана Валентиновна
Мать ребёнка: Павленко (Стрельникова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1967
Сын: Павленко Олег Влентинович
Мать ребёнка: Павленко (Стрельникова) Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно