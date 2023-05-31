Зайкова (Вяткина) Феоктисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайкова (Вяткина) Феоктисия Григорьевна

Место рождения

Беляковское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

17.11.1925

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925

Отец: Вяткин Григорий

Мать: Федотова Людмила/Любовь/ Любава Фроловна

Беляковское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайкова Людмила Максимовна

Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Максим Лаганович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Зайкова Зина Максимовна

Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович

Рождение ребёнка
17.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович

Рождение ребёнка
10.04.1954

Сын: Зайков Виталий Максимович

Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович

Рождение ребёнка
03.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович

Смерть
1997
Талица, Талицкий, Свердловская область

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