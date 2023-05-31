Зайкова (Вяткина) Феоктисия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1925
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайков Владимир Максимович
Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайкова Людмила Максимовна
Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Зайкова Зина Максимовна
Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович
Рождение ребёнка
17.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович
Рождение ребёнка
10.04.1954
Сын: Зайков Виталий Максимович
Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович
Рождение ребёнка
03.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайков Максим Лаганович
Смерть
1997
Талица, Талицкий, Свердловская область