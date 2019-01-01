село Беляковское, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Беляковское

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2833Беляковское, сел.при р. Пышме.1002861177216Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2. Торжки по пятницам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Рамыльская волость
888. Беляковское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 61, жителей 549, волостное правление (уездный город в 103 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Рамыльская волость
село Беляковское197150016272255476952239992[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Рамыльская волость
1) с. Беляковское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библ., вол. пр., зем. станция, фельдш. и ветер. п.п., еженедельный базар по пятницам, ярмарки: Никольская 8 Показать все Беляковское общество129457487Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские98
4) д. Белькова на речке Пышме, распл.Беляковское общество138538Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские944

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тюменский округ, Талицкий район , Беляковский сельсовет
1. Беляковское, с. 183340410750русские750Рамыльскойр. Пышма30ст. Юшала1430303030просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
38008Беляковскоесело57°00'с.ш.64°13'в.д.O-41-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000501с Беляковскоесело

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