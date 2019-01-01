- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2833Беляковское, сел.при р. Пышме.1002861177216Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2. Торжки по пятницам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
888. Беляковское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 61, жителей 549, волостное правление (уездный город в 103 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Беляковское197150016272255476952239992[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Беляковское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библ., вол. пр., зем. станция, фельдш. и ветер. п.п., еженедельный базар по пятницам, ярмарки: Никольская 8 Показать все Беляковское общество129457487Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские98—
4) д. Белькова на речке Пышме, распл.Беляковское общество138538Бывшие государственные крестьянеПравославные единоверцы и раскольникиРусские944
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
1. Беляковское, с. 183340410750русские750——Рамыльскойр. Пышма30ст. Юшала14—30303030просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38008Беляковскоесело57°00'с.ш.64°13'в.д.O-41-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000501с Беляковскоесело