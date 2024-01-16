Лебедева (Сиротинина) Афанасея (Фанасея) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1893
Дата смерти27.12.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1893
Отец: Сиротинин Петр
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мельникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лебедев Александр Иванович
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1924
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чумак Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость