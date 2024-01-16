Лебедева (Сиротинина) Афанасея (Фанасея) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Сиротинина) Афанасея (Фанасея) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1893

Дата смерти

27.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1893

Отец: Сиротинин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мельникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лебедев Степан Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лебедев Александр Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1924

Сын: Лебедев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лебедев Николай Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чумак Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Иван Петрович

Смерть
27.12.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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