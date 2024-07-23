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Сиротинин Пётр Трофимович

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сиротинин Трофим Афанасьев

Мать: Сиротинина Акилина Ивановна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротинина Варвара Лупповна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Сиротинина Федосья Алексеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
МК 1882
Рождение ребёнка
08.02.1883

Сын: Сиротинин Власий (Влас) Петрович

Мать ребёнка: Сиротинина Федосья Алексеевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
МК 1883
Рождение ребёнка
04.08.1892

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Сиротинина Варвара Лупповна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
МК 1892
Рождение ребёнка
23.10.1894

Дочь: Лебедева Афанасея (Фанасея) Петровна

Мать ребёнка: Сиротинина Варвара Лупповна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
МК 1894
Рождение ребёнка
?.02.1898

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Сиротинина Варвара Лупповна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.06.1899

Сын: Сиротинин Александр Петрович

Мать ребёнка: Сиротинина Варвара Лупповна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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