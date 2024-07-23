Сиротинин Пётр Трофимович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1882
МК 1882
Рождение ребёнка
08.02.1883
Сын: Сиротинин Власий (Влас) Петрович
Мать ребёнка: Сиротинина Федосья Алексеевна
МК 1883
Рождение ребёнка
04.08.1892
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Сиротинина Варвара Лупповна
МК 1892
Рождение ребёнка
23.10.1894
Дочь: Лебедева Афанасея (Фанасея) Петровна
Мать ребёнка: Сиротинина Варвара Лупповна
МК 1894
Рождение ребёнка
?.02.1898
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Сиротинина Варвара Лупповна
Рождение ребёнка
?.06.1899
Сын: Сиротинин Александр Петрович
Мать ребёнка: Сиротинина Варвара Лупповна
Смерть
Неизвестно