Шалухина Улита Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалухина Улита Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Трофим Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Шалухин Фома Трофимович

Отец ребёнка: Шалухин Трофим Спиридонович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Шалухина) Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Шалухин Трофим Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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