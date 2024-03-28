Шалухин Трофим Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалухин Трофим Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Шалухин Спиридон Акимович

Мать: Шалухина Макрида Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина Улита Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Шалухин Фома Трофимович

Мать ребёнка: Шалухина Улита Никифоровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Шалухина) Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Шалухина Улита Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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