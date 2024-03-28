Шалухин Трофим Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Шалухина Улита Никифоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Шалухина) Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Шалухина Улита Никифоровна
Смерть
Неизвестно