Шемонаев Фёдор Фёдорович
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Дата рождения02.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1875
МК с.Ромашкино, 1875, Ф.32, оп.32, д.42
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. сын
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
04.02.1875
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино | МК с.Ромашкино, 1875, Ф.32, оп.32, д.42
Смерть
Неизвестно