Лукин Дмитрий Иванович
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Лукин Иван Тихонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лукин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Алексеевна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Алексеевна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Лукина Евдокия Алексеевна
д. Раменье Фефиловское
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно