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Лукин Дмитрий Иванович

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лукин Иван Тихонович

Мать: Лукина Ксения Кондратьевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лукин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Алексеевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Алексеевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Лукин Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукина Евдокия Алексеевна

д. Раменье Фефиловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Евдокия Алексеевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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