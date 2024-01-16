Лукина Ксения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Ксения Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Лукин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Тихонович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лукин Антон Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Тихонович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1825

Сын: Лукин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Тихонович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Тихонович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Тихонович

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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