Лукина Ксения Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Лукин Иван Тихонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лукин Антон Иванович
Отец ребёнка: Лукин Иван Тихонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Лукин Иван Тихонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Тихонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Иван Тихонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно