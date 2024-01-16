Лукин Антон Иванович
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лукин Иван Тихонович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Лукина Катерина Фёдоровна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Лукина Катерина Фёдоровна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Секлетинья Антоновна
Мать ребёнка: Лукина Катерина Фёдоровна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Лукина Катерина Фёдоровна
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно