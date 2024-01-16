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Лукин Антон Иванович

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лукин Иван Тихонович

Мать: Лукина Ксения Кондратьевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лукин Василий Антонович

Мать ребёнка: Лукина Катерина Фёдоровна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Лукина Катерина Фёдоровна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Секлетинья Антоновна

Мать ребёнка: Лукина Катерина Фёдоровна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лукин Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Лукина Катерина Фёдоровна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Катерина Фёдоровна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
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