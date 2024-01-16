Лукин Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Григорий Дмитриевич

Лукин Григорий Дмитриевич

Место рождения

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Лукин Дмитрий Иванович

Мать: Лукина Евдокия Алексеевна

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1887

Сын: Лукин Афиноген Григорьевич

Мать ребёнка: ?

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лукин Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: ?

д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close