Лукин Григорий Дмитриевич
Место рожденияд. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Лукин Дмитрий Иванович
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лукин Афиноген Григорьевич
Мать ребёнка: ?
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: ?
д. Малое Раменье Бакшеевского сельского общества
Смерть
Неизвестно